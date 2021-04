Bakıda tarixi binanın üzərində olan əlavə tikili sökülür.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Nəsimi rayonu, 28 may küçəsindəki tarixi binanın üzərində olan əlavətikinti söükülür. Sözügedən tikili 1908-ci ildə inşa edilib.

Bina Azərbaycan ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısına daxildir.

Hazırda binanın üzərində olan əlavə tikili Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən sökülür.



