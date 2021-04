Rusiya dünyanı aldadır - Ordu geri çəkilməyib

ABŞ-ın Avropa qüvvələri üzrə keçmiş komandanı Ben Hodjes Rusiya-Ukrayna sərhədindəki gərginliklə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Rusiyanın yaxın aylarda Ukraynaya hücum edə biləcəyini irəli sürüb:

“Rusiyanın Ukrayna sərhədindən çəkilməsi barədə açıqlaması nağıldır. Müdafiə naziri Sergey Şoyqunun açıqlamaları diqqəti yayındırmaq üçündür. Hərbi texnikalar hələ də sərhəddədir. Qara dənizdə hərbi fəallıq davam edir. Qoşunların sərhəddən çəkildiyi barədə açıqlamalar gərginliyin bitdiyini göstərmək üçün edilib. Məncə bu fasilədir. Yaxın aylarda daha çox hərəkətlilik olacaq”.

Anar Türkeş / Metbuat

