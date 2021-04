ŞOK İDDİA: Makron Türkiyə ilə dost olan prezidentin qətlini sifariş edib

Çad prezidenti İdris Debinin ölümündə Fransanın əlinin olduğu iddia edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çadın yüksək rütbəli rəsmisi açıqlama verib. Bildirilib ki, son vaxtlar Debinin Türkiyə başda olmaqla Rusiya və Çin kimi ölkələrlə yaxın münasibətlər qurması Makron adminstrasiyasını narahat edib.

Debinin oğlunun dəfn məraismi zamanı davranışları da diqqət çəkib.Məlumata görə, Debinin oğlu dəfn mərasiminə qatılan Makronla görüşməyib və onunla üzbəüz gəlməkdən yayınıb.

Qeyd edək ki, 30 il ölkəni idarə edən İdris Debi aprelin 19-da cəbhədə üsyançılar tərəfindən öldürülüb.

