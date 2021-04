Oğlu intihar edən İŞ ADAMI DANIŞDI: “İştirakçıları bilirəm...”

Bir neçə gün öncə Azərbaycanın tanınmış şairi Rüstəm Behrudinin intihar edən 17 yaşlı qardaşı oğlunun atası intiharın səbəblərini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı mərhumun atası İlham Behrudi Alməmmədov münasibət bildirib.

O, oğlunun ölmünə səbəb olanları və düşmənlərinin kim olduğuna dair fikirlərini açıqlayıb.

“Bizim gələcəyimiz olan balalarımıza qarşı bir terror var. Mütləq və mütləq bunun iştirakçılarını tapıb, qarşısını almalıyıq. Dövlət, hökumət, vətəndaş cəmiyyəti birləşib bu intiharı dayandırmalıyıq. Səbələrini də, iştirakçılarını da bilirəm. Hər kəsin əlində bir silah və bir casusu var. Mobil telefonlar gənclərimizin düşməni və silahıdır. Yedikləri ərzaqlar, fastfudlar, mağazalardan alınmış mənşəyi bəlli olmayan yeməklərin hamısı uşaqlarımızın intihar etməsinin səbəkarıdır. Ona görə də xahiş edirəm, mütləq və mütləq birləşib övladlarınıza sahib çıxın. Ən kritik dönəmdəyik (qəbul imtahanlarını nəzərdə tutur - Metbuat.az). O uşaqlara sahib çıxın və heç bir uşağı uğursuzluqda günahlandırmayın”.

İ. Alməmmədov onu da əlavə edib ki, möhkəmdir və bundan sonra da açıqlamaları olacaq: “Məni və mənim kimi ataları kimsə yendirə bilməyəcək”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.