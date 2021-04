Bir az da səbr edin virus bitəcək - Dünyanı sevindirən xəbər

Almaniyanın epidemiyalarla mübarizə məsələləri üzrə məsul şəxsi Robert Koç koronavirus pandemiyasının başa çatacağı tarixi açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, pandemiya 2022-ci ilin sonuna qədər səngiyəcək. Koç hesab edir ki, 1 il ərzində əhalinin böyük hissəsi peyvənd olunacaq. Bu da virusun böyük ölçüdə azalmasında rol oynayacaq. Onun sözlərinə görə, pandemiyanı məğlub etmək üçün virus bütün dünyada nəzarət altına alınmalıdır. Koç əhalini təmkinli olmağa pandemiya qaydalarına əməl etməyə çağırıb.

Qeyd edək ki, ötən həftə Microsoft şirkətinin yaradıcısı Bill Qeyts də oxşar açıqlama verib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

