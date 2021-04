Rusiya heyvanlar üçün koronavirus peyvəndi hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 17 min doza peyvənd artıq hazırdır. Dərman ölkənin müxtəlif bölgələrinə göndərilib. Məlumata görə, ehtiyac olarsa daha bir neçə min doza peyvənd istehsal olunacaq.

Qeyd edək ki, dünyada ilk dəfədir heyvanlar üçün peyvənd istehsal edilir.

