Yaponiyada məşhur iş adamı 77 yaşlı Kosuke Nozakinin ölümü ilə bağlı araşdırmalar başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun ölümündə 25 yaşlı həyat yoldaşının əli olduğu irəli sürülür. 25 yaşlı Saki Sudo artıq nəzarətə götürülüb. İddialara görə, iş adamı zəhərlənib. Zəhərin iş adamının yeməyinə qatıldığı güman edilir.

Qeyd edək ki, 77 yaşlı iş adamının yüzlərlə sevgilisinin olduğu deyilir. Onun sevgili olduğu xanımlara 20 milyon funt sterlinq xərclədiyi irəli sürülür.

