Ərdoğandan GÖZLƏNİLMƏZ HƏMLƏ: Türkiyə mübahisəli ərazidə baza aça bilər

Bəzi ölkələr Kiprin müstəqilliyini tanıya bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mənbələri məlumat yayıb. İddialara görə, xarici ölkələrin bu addımı atacağı təqdirdə Ankara cavab addımları atacaq. Bildirilir ki, Türkiyə cavab tədbiri kimi Şimali Kiprdə hava və dəniz bazası aça bilər. İddialara görə, prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan cavab tədbiri kimi ilk olaraq bu həmləni nəzərdən keçirir.

Qeyd edək ki, Kipr adasında gərginliyin aradan qaldırılması üçün Türkiyə, BMT və Böyük Britaniyanın iştirakı ilə baş tutan görüş nəticəsiz başa çatıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

