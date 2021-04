Azərbaycanda yaşı 90-dan yuxarı olan üç koronavirus xəstəsi sağaldı

Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına yoluxmuş və yaşı 90-dan artıq olan üç nəfər sağalıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Azərbaycan Tibb Universitetinin müəllimi, cərrah Rauf Qasımov deyib. O bildirib ki, həmin şəxslərin 92, 94 və 95 yaşı olub:

"Yaşla əlaqəli xəstəlik müxtəlif formalarda keçə bilər. Bəzən elə hallar olur ki, bu, gənclərdə ağır formada, yaşlılarda isə yüngül olur. Qeyd edim ki, hər üç ahıl pasiyentimiz sağalıb və evə buraxılıb. 95 yaşlı pasiyent də COVID-19-u nisbətən yüngül keçirib. Çünki onun yanaşı xəstəlikləri yox idi. Oksigenə təlabatı yaransa da, ağırlaşmadan xəstəlikdən sağaldı. Digər iki xəstədə oksigen tələbatı yüksək oldu və uzun müddət klinikada müalicə aldılar. Əsas odur ki, onlar sağalaraq evlərinə getdilər”.

R.Qasımov deyib ki, yaşlı insanlar arasında kifayət qədər ölüm halları olub:

"Çünki yanaşı xəstəliklər səbəbindən yaşlı insanların orqanizminin müqaviməti zəifləyir. Odur ki, belə insanları xəstəliklərdən qorumaq lazımdır”. / Trend

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.