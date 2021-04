Məşhur amerikalı aktyor Jonny Krouford 75 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun koronavirusdan dünyasını dəyişdiyi bildirilib. Məlumata görə, aktyor başqa xəstəlikdən də əziyyət çəkdiyi üçün virusa yoluxandan sonra səhhəti daha da ağırlaşıb.

Qeyd edək ki, aktyor hələ 13 yaşında olarkən tanınmağa başlayıb. Ona nüfuz gətirən isə 1958-1963-cü illərdə yayımlanan “The Rifleman” filmində oynadığı rol olub. Sənətçi həmçinin bir sıra ekran işlərində də rol alıb.

