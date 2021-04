Almaniyada sakinə 1 doza əvəzinə səhvən 5 doza peyvənd vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Meklenburq-Ön Pomeraniya vilayətində baş verib. Həkimlər dərhal həmin şəxsi nəzarətə götürüblər. Xəstənin səhhəti üçün təhlükə yaranmayıb. Hər ehtimala qarşı vətəndaş müşahidə altında saxlanılır. Həkimlərin sözlərinə görə, hadisə peyvənd qablarının səhv düşməsi nəticəsində baş verib.

Həkimlər vətəndaşın səhhətində pis dəyişiliklər olacağını güman etsə də, bu baş verməyib.

