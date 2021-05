Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan Rusiyanın Tatarısan Respublikasının paytaxtı Kazandan Yerevana qayıtmaq üçün 50 min ABŞ dolları məbləğində şəxsi təyyarəni icarəyə götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Paşinyan artıq Yerevana qayıdır.



Qeyd edək ki, daha əvvəl baş nazirin Kazana uçduğu təyyarədə texniki nasazlıq aşkar edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.