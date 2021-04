Günün qoroskopu: Təxəyyülünüz sərhəd bilməsin

Qoç - gərgin, hadisələrlə zəngin, maraqlı gündür. Günün sonuna yaxın çox yorula bilərsiniz. Amma şikayətlənməyin, çünki sonucda istədiyinizə çatacaqsınız. Yaxın ətrafınızdakı insanlar arasında indiyədək sizə dəyər verməyənlərin münasibəti və mövqeləri dəyişir. Onlar nəyə qadir olduğunuzu indi anlayacaqlar.

Günün ikinci yarısında dostlar, tanışlar, köhnə müttəfiqlərlə münasibətlərdə ehtiyatlı, sayıq olun. Hisslərinə və münasibətinə dəyər verdiyiniz insanların xətrinə dəyməyin.

Sərt və aqressiv dəvranmasanız, çoxsaylı problemlər yarana bilər.

Buğa - mühüm qərarlar qəbul etmək, qarşıya yeni məqsədlər qoymaq olar. Nələrin baş verdiyini yaxşı anlamağa çalışın. Sizi təmin edəcək ünsürləri arayın, konkret nəticə əldə etməyə çalışın. İşgüzar münasibətlərdə və əlaqələrdə diqqətli olun. Yaxın ətrafınızdakı insanların sizə rəğbəti var. Bu isə sizə peşəkar fəaliyyət müstəvisində yardım edəcək.

Günün ikinci yarısında əlverişli məqamlar yaranacaq. Çoxsaylı variantlar arasında münasib olanı seçin. Maliyyə fonu pis deyil. Yaxşı gəlir əldə edə bilərsiniz.

Əkizlər - gün pis deyil. Yaxın ətrafınızdakı insanlar sizi dəstəkləyəcəklər. Bundan yararlanın, vaxtınızı mümkün qədər məhsuldar keçirməyə çalışın. Ən çətin işlərə başlamaq olar. Sizə kimsə yardım etməsə də, geri çəkilməyin, ruhdan düşməyin. Dərhal olmasa da, hər şey alınacaq.



Günün ikinci yarısında müvəqqəti maliyyə çətinlikləri yarana bilər. Planlaşdırılmamış xərclər, spontan sərfiyyatdan qaçının.

Sevdiyiniz insanla münasibətlər pis olmayacaq. O şəxsi sevindirməyə çalışın. Hadisələrə süni təkan verməyin, məcraya müdaxilə etməyin.



Xərçəng - gün xoşagəlməz sürprizlər vəd edir. Asan uğurlara və nailiyyətlərə bel bağlamayın. Sizi çətin, mürəkkəb işlər, yeni öhdəliklər və tapşırıqlar gözləyir. Ötənlərdəki xoşagəlməz hadisənin əks-sədası, köhnə borclar yenidən gündəmə gələcək.

Ruhdan düşməyin, bədbinliyə qapılmayın. Sakit və təmkinli davransanız, hər işin öhdəsindən gəlmək olar.

Günün ikinci yarısında şəxsi münasibətlərdə təşəbbüskar olun. Münasibətlərə yenilik edin. Təxəyyülü işə salın, yaradın. Belədə yaşamınızı daha yaxşı edə bilərsiniz. Səyləriniz və zəhmətlərinizin dərhal nəticə verməyəcəyini bilin. Səbrli, təmkinli olun.

Axşam saatlarında normal istirahət edin.



Şir - hər şey istədiyiniz kimi alınmayacaq. Amma gün ümidsiz deyil. Mühüm qərarlar qəbul etməli olacaqsınız. Çətin, ağır işləri özbaşına görməli olacaqsınız. Yalnız belə olan təqdirdə uğur əldə edəcəksiniz. Maliyyə fonu uğursuzdur. İtkilər ola bilər. Xərcləri azaldın.

Günün ikinci yarısında yaxınlarınızla münasibətlərin rəvan olmasına çalışın. Dəyər verdiyiniz insanları anlamağa çalışın. Yeni romantik macəra ola bilər. Qəlbinizə, hisslərinizə inanın.

Qız - yaşam potensialının səviyyəsi yüksəkdir. Enerjiniz çoxdur, ideya qıtlığı yoxdur. Bu səbəbdən də gün uğurlu alınacaq. Etibarlı müttəfiqlər tapsanız, çətin və usandırıcı işi təkbaşına görməyəcəksiniz. Sərfəli anlaşma, yeni müqavilə ola bilər. Sərfəli anlaşmalar, gəlir mənbəyinin dəyişilməsi və möhkəmlənməsi ola bilər.

Günün ikinci yarısında dəvət aldığınız tədbirə mütləq qatılın. Həmin tədbirə getmək istəmirsinizsə, amma getməlisinizsə, ruhdan düşməyin. Hər şey yaxşı olacaq. Səfərlər və gəzintilər uğurlu alınacaq.

Tərəzi - maliyyə məsələləri və uzunmüddətli əməkdaşlıqla bağlı qərarlar qəbul etmək üçün əlverişli gün deyil. Sonradan yerinə yetirilməsi çətin vədlər verməyin, öhdəliklərə boyun olmayın. Yeni müttəfiq və tərəfdaşı diqqətlə seçin. Etibarınızdan sui-istifadə etmək istəyənlər var.

Günün ikinci yarısında qəfil vizitlər ola bilər. Qonaqlar çox qalacaqlar. Yeni tanışlıqlar nəticəsində yaranacaq münasibətlər dayanıqlı olacaq.

Həmin münasibətlərdən biri yaşamınıza önəmli təsir edəcək.

Əqrəb - maliyyə fonu əlverişli deyil. Pullarla ehtiyatla davranın, böyük məbləğdə xərclər etməyin. Özünüzü və yaxınlarınızı nə iləsə sevindirmək istəyirsinizsə, bu hisslərə aldanmayın. Bədxərclik etməyin. Qarderobu yeniləmək istəyirsinizsə, yeni geyim almayın, köhnə paltarlarla eksperiment aparın.

Günün ikinci yarısı şəxsi münasibətlər baxımından əlverişlidir. Diqqətli və həssas olun. Təklifləriniz qaba təsir bağışlamamılıdır. Həddən ziyadə diqqət cəlb etməyin. Həddən artıq diqqəti cəlb etməyin. Bədxahlar və rəqiblər daha da aktivləşəcəklər.

Oxatan - yaranmış şəraitdən baş çıxarın, problemləri vaxtında həll etməyə çalışın. Gün ərzində baş verəcək hadisələrdən biri yaşamınızda ciddi dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Situasiyanın axarı qərarlarınızın dürüstlüyündən asılıdır. Ən çətin vəziyyətlərdə soyuqqanlı olun, təmkinli davranın. Səbrlə, düşünüb-daşınandan sonra qəbul edilən qərar sizə olan sayğını artıracaq.

Günün ikinci yarısında yaşam potensialının səviyyəsi aşağı olacaq. Əhvalınız pisləşə bilər. Meteohəssasınızsa, sayıq olun. Emosional fon əlverişli deyil. Qıcıqlanmayın, hirslənməyin.

Oğlaq - asan, rahat, sadə gündür. Uğur əldə etmək şanslarınız az deyil. Nailiyyətləri əldə saxlamaq üçün bir qədər səy göstərmək gərəkdir. Maraqlı macəralar və kəşflər sizi gözləyir. İlginc tanışlıqlar da ola bilər.

Dəvət olunduğunuz tədbirə qatılın. Zahiri görkəminizə diqqət yetirin. Sizi bu gün paltara görə qarşılayacaqlar.

Günün ikinci yarısında maliyyə və əmlak məsələlərini çözmək, alış-veriş etmək, sərmayə yatırmaq olar. Zinət əşyaları, bahalı bəzəklər almaq üçün münasib gündür.

Dolça - sizi maraqlı görüşlər gözləyir. Onların bəziləri xoşagələn olmasa da, hər təmasdan fayda əldə etməyə çalışın. İşgüzar danışıqlar və müzakirələr pis keçməyəcək. Bir şərtlə ki, təklif və iradlarınız arqumentlərə əsaslansın, dəqiq və vaxtında olsun. Belədə yüksək rütbə və ya vəzifədə olanlar da dediklərinizə qulaq asacaqlar.

Günün ikinci yarısında şəxsi münasibətlərdə lider olun. Buna kimsə etiraz etməyəcək. Yaxın ətrafınızdakı insanlar təşəbbüslərinizi bəyənəcəklər. Yaradıcılıq potensialınızın səviyyəsi yüksək olmalıdır. Təxəyyülünüz sərhəd bilməsin. Hətta ən adi iş və məqamlarda da qeyri-adilik tapmaq olar.

Axşam saatlarında normal istirahət edin.



Balıqlar - diqqət mərkəzində olmağa çalışın. Bilik və bacarıqlarınızı nümayiş etdirin, yaxın ətrafınızda olan insanların diqqətini cəlb edin. İmiclə eksperimentlər apara bilərsiniz.

Günün ikinci yarısı dəvət aldığınız yerə yollanın. İşgüzar intuisiyanız güclü olsun. Peşəkar fəaliyyət sahəsində qəbul etdiyiniz qərarların yanlış olmasına imkan verməyin. Yanınızdakı insanlar addım və qərarlarınızın motivlərini həmişə anlamırlar. Amma hadisələrin inkişaf məcrası sizin haqlı olduğunuzu göstərəcək.

Milli.AzQoç - gərgin, hadisələrlə zəngin, maraqlı gündür. Günün sonuna yaxın çox yorula bilərsiniz. Amma şikayətlənməyin, çünki sonucda istədiyinizə çatacaqsınız. Yaxın ətrafınızdakı insanlar arasında indiyədək sizə dəyər verməyənlərin münasibəti və mövqeləri dəyişir. Onlar nəyə qadir olduğunuzu indi anlayacaqlar.

Günün ikinci yarısında dostlar, tanışlar, köhnə müttəfiqlərlə münasibətlərdə ehtiyatlı, sayıq olun. Hisslərinə və münasibətinə dəyər verdiyiniz insanların xətrinə dəyməyin.

Sərt və aqressiv dəvranmasanız, çoxsaylı problemlər yarana bilər.

Buğa - mühüm qərarlar qəbul etmək, qarşıya yeni məqsədlər qoymaq olar. Nələrin baş verdiyini yaxşı anlamağa çalışın. Sizi təmin edəcək ünsürləri arayın, konkret nəticə əldə etməyə çalışın. İşgüzar münasibətlərdə və əlaqələrdə diqqətli olun. Yaxın ətrafınızdakı insanların sizə rəğbəti var. Bu isə sizə peşəkar fəaliyyət müstəvisində yardım edəcək.

Günün ikinci yarısında əlverişli məqamlar yaranacaq. Çoxsaylı variantlar arasında münasib olanı seçin. Maliyyə fonu pis deyil. Yaxşı gəlir əldə edə bilərsiniz.

Əkizlər - gün pis deyil. Yaxın ətrafınızdakı insanlar sizi dəstəkləyəcəklər. Bundan yararlanın, vaxtınızı mümkün qədər məhsuldar keçirməyə çalışın. Ən çətin işlərə başlamaq olar. Sizə kimsə yardım etməsə də, geri çəkilməyin, ruhdan düşməyin. Dərhal olmasa da, hər şey alınacaq.



Günün ikinci yarısında müvəqqəti maliyyə çətinlikləri yarana bilər. Planlaşdırılmamış xərclər, spontan sərfiyyatdan qaçının.

Sevdiyiniz insanla münasibətlər pis olmayacaq. O şəxsi sevindirməyə çalışın. Hadisələrə süni təkan verməyin, məcraya müdaxilə etməyin.



Xərçəng - gün xoşagəlməz sürprizlər vəd edir. Asan uğurlara və nailiyyətlərə bel bağlamayın. Sizi çətin, mürəkkəb işlər, yeni öhdəliklər və tapşırıqlar gözləyir. Ötənlərdəki xoşagəlməz hadisənin əks-sədası, köhnə borclar yenidən gündəmə gələcək.

Ruhdan düşməyin, bədbinliyə qapılmayın. Sakit və təmkinli davransanız, hər işin öhdəsindən gəlmək olar.

Günün ikinci yarısında şəxsi münasibətlərdə təşəbbüskar olun. Münasibətlərə yenilik edin. Təxəyyülü işə salın, yaradın. Belədə yaşamınızı daha yaxşı edə bilərsiniz. Səyləriniz və zəhmətlərinizin dərhal nəticə verməyəcəyini bilin. Səbrli, təmkinli olun.

Axşam saatlarında normal istirahət edin.



Şir - hər şey istədiyiniz kimi alınmayacaq. Amma gün ümidsiz deyil. Mühüm qərarlar qəbul etməli olacaqsınız. Çətin, ağır işləri özbaşına görməli olacaqsınız. Yalnız belə olan təqdirdə uğur əldə edəcəksiniz. Maliyyə fonu uğursuzdur. İtkilər ola bilər. Xərcləri azaldın.

Günün ikinci yarısında yaxınlarınızla münasibətlərin rəvan olmasına çalışın. Dəyər verdiyiniz insanları anlamağa çalışın. Yeni romantik macəra ola bilər. Qəlbinizə, hisslərinizə inanın.

Qız - yaşam potensialının səviyyəsi yüksəkdir. Enerjiniz çoxdur, ideya qıtlığı yoxdur. Bu səbəbdən də gün uğurlu alınacaq. Etibarlı müttəfiqlər tapsanız, çətin və usandırıcı işi təkbaşına görməyəcəksiniz. Sərfəli anlaşma, yeni müqavilə ola bilər. Sərfəli anlaşmalar, gəlir mənbəyinin dəyişilməsi və möhkəmlənməsi ola bilər.

Günün ikinci yarısında dəvət aldığınız tədbirə mütləq qatılın. Həmin tədbirə getmək istəmirsinizsə, amma getməlisinizsə, ruhdan düşməyin. Hər şey yaxşı olacaq. Səfərlər və gəzintilər uğurlu alınacaq.

Tərəzi - maliyyə məsələləri və uzunmüddətli əməkdaşlıqla bağlı qərarlar qəbul etmək üçün əlverişli gün deyil. Sonradan yerinə yetirilməsi çətin vədlər verməyin, öhdəliklərə boyun olmayın. Yeni müttəfiq və tərəfdaşı diqqətlə seçin. Etibarınızdan sui-istifadə etmək istəyənlər var.

Günün ikinci yarısında qəfil vizitlər ola bilər. Qonaqlar çox qalacaqlar. Yeni tanışlıqlar nəticəsində yaranacaq münasibətlər dayanıqlı olacaq.

Həmin münasibətlərdən biri yaşamınıza önəmli təsir edəcək.

Əqrəb - maliyyə fonu əlverişli deyil. Pullarla ehtiyatla davranın, böyük məbləğdə xərclər etməyin. Özünüzü və yaxınlarınızı nə iləsə sevindirmək istəyirsinizsə, bu hisslərə aldanmayın. Bədxərclik etməyin. Qarderobu yeniləmək istəyirsinizsə, yeni geyim almayın, köhnə paltarlarla eksperiment aparın.

Günün ikinci yarısı şəxsi münasibətlər baxımından əlverişlidir. Diqqətli və həssas olun. Təklifləriniz qaba təsir bağışlamamılıdır. Həddən ziyadə diqqət cəlb etməyin. Həddən artıq diqqəti cəlb etməyin. Bədxahlar və rəqiblər daha da aktivləşəcəklər.

Oxatan - yaranmış şəraitdən baş çıxarın, problemləri vaxtında həll etməyə çalışın. Gün ərzində baş verəcək hadisələrdən biri yaşamınızda ciddi dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Situasiyanın axarı qərarlarınızın dürüstlüyündən asılıdır. Ən çətin vəziyyətlərdə soyuqqanlı olun, təmkinli davranın. Səbrlə, düşünüb-daşınandan sonra qəbul edilən qərar sizə olan sayğını artıracaq.

Günün ikinci yarısında yaşam potensialının səviyyəsi aşağı olacaq. Əhvalınız pisləşə bilər. Meteohəssasınızsa, sayıq olun. Emosional fon əlverişli deyil. Qıcıqlanmayın, hirslənməyin.

Oğlaq - asan, rahat, sadə gündür. Uğur əldə etmək şanslarınız az deyil. Nailiyyətləri əldə saxlamaq üçün bir qədər səy göstərmək gərəkdir. Maraqlı macəralar və kəşflər sizi gözləyir. İlginc tanışlıqlar da ola bilər.

Dəvət olunduğunuz tədbirə qatılın. Zahiri görkəminizə diqqət yetirin. Sizi bu gün paltara görə qarşılayacaqlar.

Günün ikinci yarısında maliyyə və əmlak məsələlərini çözmək, alış-veriş etmək, sərmayə yatırmaq olar. Zinət əşyaları, bahalı bəzəklər almaq üçün münasib gündür.

Dolça - sizi maraqlı görüşlər gözləyir. Onların bəziləri xoşagələn olmasa da, hər təmasdan fayda əldə etməyə çalışın. İşgüzar danışıqlar və müzakirələr pis keçməyəcək. Bir şərtlə ki, təklif və iradlarınız arqumentlərə əsaslansın, dəqiq və vaxtında olsun. Belədə yüksək rütbə və ya vəzifədə olanlar da dediklərinizə qulaq asacaqlar.

Günün ikinci yarısında şəxsi münasibətlərdə lider olun. Buna kimsə etiraz etməyəcək. Yaxın ətrafınızdakı insanlar təşəbbüslərinizi bəyənəcəklər. Yaradıcılıq potensialınızın səviyyəsi yüksək olmalıdır. Təxəyyülünüz sərhəd bilməsin. Hətta ən adi iş və məqamlarda da qeyri-adilik tapmaq olar.

Axşam saatlarında normal istirahət edin.



Balıqlar - diqqət mərkəzində olmağa çalışın. Bilik və bacarıqlarınızı nümayiş etdirin, yaxın ətrafınızda olan insanların diqqətini cəlb edin. İmiclə eksperimentlər apara bilərsiniz.

Günün ikinci yarısı dəvət aldığınız yerə yollanın. İşgüzar intuisiyanız güclü olsun. Peşəkar fəaliyyət sahəsində qəbul etdiyiniz qərarların yanlış olmasına imkan verməyin. Yanınızdakı insanlar addım və qərarlarınızın motivlərini həmişə anlamırlar. Amma hadisələrin inkişaf məcrası sizin haqlı olduğunuzu göstərəcək. / Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.