Ağdamda ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində "İnfiniti" və "Mercedes" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində ağır qəza baş verib.

Qəza nəticəsində 1980-ci il təvəllüdlü Hüseynov Kamil Cabiroğlu dünyasını dəyişib. 1991-ci il təcəllüdlü Şükürov Mobil Vidadioğlu, 1997 ci il təvəllüdlü Şükürova Nuranə Budaq qızı yaralanıb

