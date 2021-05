Gömrük orqanları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində külli miqdarda narkotik aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev sosial şəbəkə hesabında paylaşıb edib.



Qeyd edilib ki, ölkənin cənub sərhədində Biləsuvar gömrük postunda 244 kiloqramdan artıq narkotik vasitə olan heroin aşkarlanıb.



