Mayın 3-ü saat 16:00-da Təhsil Nazirliyinin yeni layihəsi olan “Vətəndaş saatı”nın növbəti buraxılışı yayımlanacaq.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, müraciət və sualların çoxluğunu nəzərə alaraq, bu dəfə də birinci sinfə şagird qəbulu ilə bağlı suallar cavablandırılacaq.

“Vətəndaş saatı”nı nazirliyin rəsmi feysbuk səhifəsi üzərindən canlı izləmək olar. Canlı yayımda vətəndaşların qeyd edilən mövzuda ən çox müraciət etdikləri suallara aydınlıq gətiriləcək.

