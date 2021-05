Meyxanaçı Ağamirzə Məmmədov uzun müddətdir yataq xəstəsi olan həmkarı Ağakərimə baş çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi Ağakərimin yaxşı olduğunu bildirib. O, meyxanaçının yeni görüntülərini yayıb.

Qeyd edək ki, meyxanaçı Ağakərim 2017-ci il martın 30-da beyinə qansızma diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. (axsam.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.