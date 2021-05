Vilayət Eyvazovdan yeni TƏYİNATLAR - TƏCİLİ

Qazax Rayon Polis Şöbəsinin (RPŞ) Dövlət Yol Polisi Bölməsinin (DYPB) Təbliğat Təşviqat üzrə baş inspektoru, polis kapitanı Elxan Əhmədov xidmətdə olmanın son yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndərilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bununla bağlı Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb.



Onu bu vəzifədə Qazax DYPB-nin inspektoru, polis leytenantı Babək Həsənov əvəz edib.

Vilayət Eyvazovun digər əmri ilə, Qazax Rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin İnzibati Təcrübə üzrə baş inspektoru, polis kapitanı Rüstəm Namazov vəzifəsindən azad edilərək, Gəncə Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinə baş inspektor təyin edilib.

Onun yerinə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Patrul Xidməti Alayının 9-cu taqımının əməkdaşı, polis leytenantı Aqil Alıyev təyin olunub.

