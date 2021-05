“Koronavirusa yoluxan mədəniyyət naziri Anar Kərimovun səhhəti ilə bağlı hər şey qaydasındadır”.

Bu barədə Metbuat.az-a açıqlamasında Nazirliyin İnformasiya və İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Məryəm Qafarzadə məlumat verib.

O bildirib ki, nazirin COVID-19 testi neqativ çıxıb:

“Karantin müddəti bu həftənin sonu bitir. Gələn həftənin əvvəlindən nazirin işə çıxmağı nəzərdə tutulur”.

Qeyd edək ki, koronavirusa yoluxan Anar Kərimov aprelin 16-dan müalicə olunur.

