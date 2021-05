Azərbaycanın Rusiyadan aldığı vaksinlər bu gün ölkəyə gətiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN məlumat yayıb.

Vaksin yükünü hava limanında Səhiyyə və Xarici İşlər Nazirliyindən nazir müavinləri, Rusiya Federasiyasının səfiri qəbul edəcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.