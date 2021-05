Navalnının Qərargahı terrorizm və ekstremizmdə iştirakçı olan təşkilatlar siyahısına daxil edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" məlumat yayıb.

Qeyd olunur ki, Navalnının Qərargahının bank hesablarının bloklanacaq. Həmçinin təşkilat yeni hesabların açılması imkanlarından da mərhum olacaq.

