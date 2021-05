ABŞ və NATO hərbçiləri Əfqanıstandan çıxmağa başladı

Əfqanıstanda yerləşən ABŞ və NATO silahlı qüvvələri bu gündən etibarən ölkədən çəkilməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hələ də ölkədə olan, sayları 2500-3000 min civarındakı ABŞ hərbçiləri ilə 7000 NATO hərbi heyəti bu gündən etibarən mərhələli olaraq Əfqanıstanı tərk edəcək.

Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Co Bayden aprelin 15-də mayın 1-dən etibarən bütün hərbi qüvvələrinin Əfqanısatandan çıxarılacağını açıqlamışdı.

Proses 11 sentyabra qədər yekunlaşacaq.

20 illik müharibə ABŞ-a 2 trilyon dollar başa gəlib. Bu ölkədə ABŞ-ın 2 min 442 hərbçisi ölüb, 20 min 666-sı yaralanıb.

NATO bu müddətdə 1144 hərbçi itirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.