Dünən vəfat edən gənclər və idman naziri Azad Rəhimov 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəfndə məhrum nazirin ailə üzvləri ilə yanaşı, gənclər və idman nazirinin müavinləri və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov iştirak edəcək.

Qeyd edək ki, Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov ABŞ-da müalicə aldığı xəstaxanada dünyasını dəyişib.

