Əməkdar artist Coşqun Rəhimov ilk dəfə ailəsindən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor "Zaurla Günaydın" proqramında 21 yaşında ailə qurduğunu deyib:

"O vaxt 21 yaşlı gənc indiki 31 yaşlı kişi kimi düşünürdü. Ailəni, hər şeyi dərk edirdik. Sevdim və ona görə tez evləndim. Xanım qohumumdur, amma bilmirdim. Elçilikdə atam yoldaşımın babasına deyir ki, sən burda nə edirsən? Cavab verdi ki, nəvəmə elçi gəlmisiz. Ürəyim istəyib, indi də sağlam ailəm var. Nəvələrimsiz bir günüm olmasın".

