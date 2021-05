"Kəmaləddin Heydərov maşını saxlatdırıb..." - FOTO

5 uşaq atası küçədə kimsəsiz vəziyyətdə qalıb. Onun bir ayağı qəza zamanı ciddi xəsarət aldığı üçün hərəkət edə bilmir.



Demokrat.az xəbər verir ki, Əliyev Lətif Akif oğlu bir neçə aydır Bakının mərkəzi küçələrindən birində (Mehdi Mehdizadə küçəsi, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının yanı) yol kənarında yaşayır.



Lətif Əliyev daha öncə uzun illər Rusiyada yaşadığını deyir. Danışmaqda çətinlik çəkən, fikirlərini tam izah edə bilməyən Lətif Əliyev həm də spirtli içki aludəçisidir. Deyir ki, gün ərzində spirtli içki qəbul etməsə, ağrıları ona çox əziyyət verir.



Günlərlə uzandığı yerdən qalxmayan L.Əliyev söyləyir ki, ətrafda olan insanlar, yoldan keçən şəxslər ona isti çay, yemək və geyim gətirir.



L.Əliyev ailəli olduğunu deyir. Bildirir ki, xanımı Yunanıstan vətəndaşı olub. 5 övladının olduğunu söyləyən L.Əliyev övladlarının da Yunanıstanda olduğunu bildirir.







Əlavə edir ki, ailəsinin indi onun bu vəziyyətindən xəbəri yoxdur. Keçmişi və ailəsi haqda danışan zaman Lətif Əliyev tez-tez kövrəlir və daha danışmaq istəmədiyini deyir.



Ona sığınacağa yerləşdirilməsinə isə sərt şəkildə reaksiya verərək heç bir kömək istəmədiyini deyərib, qəzəbləndi.



"Mən burada, yolun kənarında qalıram. Hər gün nə qədər insan mənə kömək edir. Bu, məni çox kövrəldir. Belə insanların olması ilə fəxr edirəm. Amma mən indi dəvəsi ölmüş ərəbəm. Tək bir istəyim var. Hər gün gözümü yumanda əlimi Allaha açıb yalvarıram. Yalvarıram ki, məni bu ağrılardan, dərddən qurtarsın, mənim canımı alsın",- deyən Lətif Əliyevə növbəti dəfə kömək əlimizi uzatdıq. Amma yenə də sərt reaksiya verdi. Sanki rəsmi qurumlardan incik düşüb, narazı qalıb.



L.Əliyev bildirib ki, bir neçə gün əvvəl fövqəladə hallar naziri bu küçədən keçəndə maşını saxlatdırıb və adamlarını onun yanına göndərib.



L.Əliyev söyləyir ki, həmin yardımdan da imtina edib.(Musavat.com)

