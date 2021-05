Dəhşətli partlayış: İnsanlar təşviş içində qaçışırlar - VİDEO

Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə yanacaqdoldurma məntəqəsində güclü partlayış olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bildirir ki, hadisənin videogörüntülərini "Zvezda" telekanalı özünün Telegram kanalında paylaşıb.

Asia-Plus portalının məlumatına görə, hadisə Sino rayonundakı yanacaqdoldurma stansiyasında baş verib. Xəsarət alanlar barədə hələ ki məlumat yoxdur.

Kadrlarda uzaqda alov göröünür. Panika içində olan insanlar qaçışırlar. Bir anda möhkəm səs gəlir və alov dilləri ətrafa yayılır. Hadisə yerinə yanğınsöndürən və təcili yardım briqadaları cəlb olunublar.

