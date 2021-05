Daxili işlər orqanlarında kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, polis leytenantı Elşən İsmayılov Daşkəsən Rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinə baş inspektor təyin olunub.

O, bu təyinatadək Baş Dövlət Yol Polisinin 9-cu taqımında çalışıb

