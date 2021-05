Bakıda binanın fasadından qopan üzlük daş uşağın başına düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ötən gün Badamdar qəsəbəsində baş verib.

Ağır xəsarət olan uşaq dərhal xəstəxanaya çatdırılıb.

Daha ətraflı videodan izləyin:

