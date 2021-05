Küçədə qalsa da, yardım qəbul etməyən şəxslə bağlı - RƏSMİ AÇIQLAMA

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyi küçədə yaşan və səhhətində ciddi problemi olan vətəndaş Əliyev Lətif Akif oğlu ilə bağlı yerli mətbuatda yer alan məlumatlardan sonra açıqlama yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, agentliyin mətbuat katibi Murad Həşimov həmin şəxsin heç bir kömək qəbul etmək istəmədiyini deyib:

“Bir neçə ay əvvəl Sosial Xidmətlər Agentliyinin əməkdaşları olaraq onun sığınacağa cəlbi üçün çalışdıq. Onun ayağında tibbi problemi olduğu üçün və ümumiyyətlə, özünə gəlməsi üçün xəstəxanaya aparılmasını da təşkil etdik.

Amma təəssüf ki, öz şəxsi seçimlərindən dolayı xəstəxanadan çıxandan sonra sığınacağa cəlb edə bilmədik, küçədə qalmağı özü seçdi. Özü də məlumatlıdır və daimi diqqətimizdədir. Sığınacağa gəlməyi qəbul etdiyi istədiyi anda, yeri hazırdır”.

Qeyd edək ki, sözügedən reportaj Müsavat.com-da yayımlanıb. L.Əliyev bildirib ki, ona hətta fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərovun əməkdaşları da kömək etməyə çalışıb, ancaq kişi israrla bütün təklifləri rədd edib.

