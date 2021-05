Zaur Kamaldan ETİRAF: “Yemək almağa pulumuz olmurdu, məcbur qalıb... - VİDEO

ARB TV-nin “Onun Sirri” verilişinin növbəti qonağı aparıcı Zaur Kamal olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakıya ilk gəldiyi illərdə çəkdiyi çətinliklərdən danışan məşhur aparıcı oğurluq etdiyini etiraf edib:

“Bacımla Bakıya gəldik. Minayə xala adlı bir xanımın evində kirayə qaldıq. Çox kiçik bir otaqda bacımla qalırdıq. Rayondan valideynlərimiz pul göndərirdi. Bütün pulu geyimə xərcləyirdim, yemək almağa pulumuz olmurdu, ac qalırdıq.

Evdə soyuducu ortaq idi. Həm ev sahibi, həm də biz yeməklərimizi ora qoruyduq. Dərsdən ac gəlirdim. Soyuducunu açanda yeməyə heç nəyimiz yox idi.

Məcbur qalıb ev sahibinin yeməklərini götürürdük. Oğurluq edirdik. Özümə sığışdırmırdım, çox pis olurdum, amma məcbur idim. Onlar da bilirdilər. Bacım məni danlayırdı ki, belə etmə. Deyirdim axı acıq”.

