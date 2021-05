Bakıda çoxmərtəbəli binada yanğın başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Xətai rayonu, Xudu Məmmədov küçəsindəki çoxmərtəbəli binalardan birində baş verib.

Hazırda binanın yuxarı mərtəbələrindən birində yerləşən mənzildə yanğın davam edir.

Yanan mənzildən ətrafa qara tüstü və duman yayılır.

Hadisə yerinə FHN-in yanğından mühafizə bölmələri cəlb edilib.

/oxu.az/

