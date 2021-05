Generallar Azad Rəhimovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verdi

Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi gənclər və idman naziri Azad Rəhimovun vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.



"Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman naziri cənab Azad Rəhimovun vəfatı xəbərini kədər hissi ilə qarşılayır, ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.



Allah rəhmət eləsin!



Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov

general-polkovnik Kərəm Mustafayev

general-leytenant Kərim Vəliyev

general-leytenant Ramiz Tahirov

general-leytenant Nizam Osmanov".



Qeyd edək ki, uzun müddət xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən Azad Rəhimov aprelin 30-da ABŞ-da müalicə olunduğu xəstəxanada dünyasını dəyişib.

