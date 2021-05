56 yaşında vəfat edən gənclər və idman naziri Azad Rəhimovun ölümündən öncəki son fotosu üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, foto mərhum nazirin müalicə aldığı dövrə təsadüf edir.

A.Rəhimov ağ ciyər xərçəngi və qara ciyər serrozundan uzun müddət müalicə aldığı ABŞ-da aprelin 30-da vəfat edib.

Mərhum nazir bu gün II Fəxri xiyabanda dəfn edilib.(qafqazinfo)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.