Azərbaycanın Rusiyadan aldığı “Sputnik V” vaksininin ilk partiyasının ölkəyə gətirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu hava limanında olan jurnalistlərə səhiyyə nazirinin müavini Viktor Qasımov bildirib.

Qeyd edək ki, bu ilin martın 11-də Baş nazir Əli Əsədov 300 000 doz “Sputnik V” dərman vasitəsinin Rusiyadan Azərbaycana idxalı ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Daha sonra Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi Rusiyanın istehsalı olan “Sputnik V” peyvəndini istifadə üçün təsdiq edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.