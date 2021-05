Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva xristian icmasını Pasxa bayramı münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, L.Əliyevanın instaqram hesabında yer alan təbrikdə deyilir:

“Pasxa bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm! Allahdan hamıya xoşbəxtlik, cansağlığı və sevgi diləyirəm!”

