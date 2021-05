Türkiyədə koronavirusla bağlı bu günə olan vəziyyət açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün 373 nəfər pandemiyanın qurbanı olub.

242 min 194 koronavirus testi aparılıb ki, bunun da 28 min 817-si müsbət çıxıb.

Ağır xəstə sayı 3 min 525-dir.

81 min 302 nəfər koronavirusdan sağalıb. Bununla sağalanların ümumi sayı 4 milyon 405 min 199-a çatıb.

