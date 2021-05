Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, şəhid polkovnik İlqar Mirzəyevin evinin qarşısına xatirə lövhəsi qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu əks etdirən fotolar sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Qeyd edək ki, İlqar Mirzəyev 2020-ci ilin iyulunda baş verən Tovuz döyüşləri zamanı şəhid olub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ötən ilin dekabrında şəhid polkovnikə ölümündən sonra Milli Qəhrəman adı verilib.

