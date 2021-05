"Epidemioloji durum müsbətə tərəfdir. Yoluxma hallarının sayında azalma davamlı olaraq baş verir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "ARB24"də yayımlanan "Gündəm" verlişində qonaq olan Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Təyyar Eyvazov bildirib.

"Eyni zamanda sağalanların sayının yoluxanların sayını üstələməsi sevindiricidir. Aktiv xəstələrin sayının azalması səhiyyənin üzərinə düşən yükünün azalması deməkdir. Hesab edirəm ki, bu tendensiya davam edəcək", - deyə baş infeksionist əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.