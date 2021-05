Bakının Səbail rayonu, Badamdar qəsəbəsi, Rafiq İsgəndərov küçəsində 14 yaşlı yeniyetmənin başına daş piltəsi düşüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə nəticəsində 2007-ci il təvəllüdlü Şabanov Əli Mahir oğlu ağır kəllə-beyin travması alıb və komatoz vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Yeniyetmənin vəziyyəti son dərəcə ağırdır.

İTV hadisənin başvermə anının görüntülərini yayımlayıb.

