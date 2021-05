“Ayaks” futbol klubu vaxtından əvvəl Niderland çempionu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, çempionatın 31-ci turunda “Emmen”i 4:0 hesabı ilə məğlub edən paytaxt klubu birinciliyini təmin edib.



“Ayaks”ın ən yaxın izləyicisi olan PSV sona üç tur qalmış liderdən 14 xal geri qalaraq çempionluq şansını itirib. Bununla da “Ayaks” tarixində 35-ci dəfə ölkə çempionu titulunu qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.