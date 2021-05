Sərt karantin ilə bağlı ŞAD XƏBƏR: 10-14 gün ərzində...- AÇIQLAMA

Yaxın 10-14 gün ərzində koronavirusdan ölüm hallarında azalma müşahidə olunacaq. Hesab edirəm ki, hazırda vəziyyət yaxşıdır və müsbətə doğru gedir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün “İşgüzar səhər” verilişinə açıqlamasında həkim Ramin Nəriman deyib. O bildirib ki, koronavirus növbəti aylarda idarəolun vəziyyətdə olacaq:

“Qapanmalar artıq bu xəstəliyin idarəolunmasında ciddi əhəmiyyət kəsb eləmir. Bu dalğada digərləri ilə müqayisədə daha az xəstə sayı müşahidə olundu. Xəstəlik karantin dövründə olduğu kimi 4-6 həftə ərzində aktiv dövrünü yaşadı və sonra sönməyə başladı. Yəni karantin rejimi tətbiq olunmadan da bu vəziyyətdən çıxmaq mümkün oldu.

Düşünürəm ki, peyvəndlənmə belə aktiv olarsa, mayda bütün dünyada müsbətə doğru dəyişiklik olacaq. Növbəti aylarda həm hava temperaturu, həm də peyvəndlənmə prosesi ilə əlaqədar virus idarəolunan vəziyyətdə olacaq”.

Ramin Nəriman qeyd edib ki, bu dalğada orta yaş qrupu arasında ölüm hallarının sayında artım müşahidə olunub:

“Koronanın 3-ü dalğasında Azərbaycanda yaşlı nəsil arasında tələfat az oldu, amma orta yaş qrupunda əksi müşahidə olundu. Çox güman ki, bu, peyvəndlənmə ilə bağlıdır. Yəni ilk yaşlı insanlar peyvənd olundu deyə, xəstəliyi yüngül keçirdilər”.

(Baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.