Bu da Nadir Qafarzadənin həyat yoldaşı - FOTO

Müğənni Nadir Qafarzadə sosial mediada paylaşım edib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı instaqram hesabında həyat yoldaşı ilə olan fotolarını paylaşıb. O fotoya bu sözləri qeyd edib:

"28 illik bir ömür yaşadıq. Bu dünyanın hər üzünü gördük, amma əyilmədik, sınmadıq. Bir-birimizdən aldığımız güc, bütün çətinliklərə sinə gərməyi öyrətdi bizə. Sənin mənə çox mükafatların oldu, sevgi və o sevgidən doğulan 2 oğul. Sən yanımda olanda çox güclü oluram. Qoyma məni gücdən düşüm. Hər zaman yanımda ol. Bu gün bizim toy günümüzdür".

