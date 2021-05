İRİMİQYASLI YANĞIN: Ölkəni təşviş bürüdü - VİDEO

Cənubi Kiprdə Pasxa bayramı münasibəti ilə qalanan tonqallar səbəbindən 250-dən çox yanğın hadisəsi meydana gəlib.

Metbuat.az Türk KİV-nə istinadən xəbər verir ki, xilasetmə qrupları ötən gün Nikosiyanın xaricindəki Pera Chorio Nisou bölgəsində meydana gələn böyük bir yanğın da daxil olmaqla yüzlərlə yanğına müdaxilə ediblər. Nikosiyada133, Larnakada 45, Limassolda 36, Pafosda 26 və Famagustada 12 yanğın daxil olmaqla ümumilikdə 261 yanğın nəzarət altına alınıb.

Ölkənin xaos mühitinə çevrildiyi Nikosiyanın Yunan bölgəsi həmçinin Larnaka və Limassolda vəziyyətin daha pis olduğu ifadə edillib. Xüsusilə hadisələrin sıx olduğu Limassol bölgəsində, polis patrulu gənclərin atdıqları kraker və molotof kokteylləri səbəbindən çətin vəziyyətə düşüblər. Larnakada isə yandırılan böyük tonqal nəticəsində alov tarlaya sıçrayaraq, əhali arasında qorxu və paniya səbəb olub. Dəhşətli həmin anların görüntülərini təqdim edirik:

