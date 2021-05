ABŞ bazasına DƏHŞƏTLİ HÜCUM: Həyəcan verildi

Ötən axşam İraqın paytaxtı Bağdadın beynəlxalq hava limanı ərazisində yerləşən koalisiya qüvvələrinə məxsus bazaya endirilən raket zərbələri nəticəsində dağıntılar qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, baza Katyuşa tipli raketlərlə hədəf alınıb. Məlumata görə, hücum zamanı müdafiə sistemləri də işə düşüb. Ölən və xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur.

Qeyd edək ki, iki həftə əvvəl ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi hərbi qüvvələrə məxsus bazanın raketlərlə hədəfə alınması nəticəsində dağıntılar qeydə alınmışdı.

Anar Türkeş / Metbuat.az

