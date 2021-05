Vəziyyəti ağır olan Mətanətin gəlinindən GÖZLƏNİLMƏZ AÇIQLAMA - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi əməkdar artist Mətanət İsgəndərli koronavirus infeksiyasına yoluxub. Vəziyyəti ağırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir müddət öncə aralarımda böyük qalmaqal yaşanan gəlini Canana sosial media hesabında Mətanət İsgəndərli ilə görüntüləndiyi fotonu paylaşaraq izləyicilərinə çağırış edib:

"Əziz izləyicilərim, bu gün bir ana kimi hər birinizdən bir xahiş edəcəm. Uşaqlarımın nənəsi Mətanət xanım və oğlu Kərim Moskvada ağır koronavirus xəstəliyinə yoluxub. Mətanət xanımı xəstəxanaya yerləşdirirlər. Hər kəsin dua etməsinə ehtiyacım var. Bu müqəddəs ayda yalnız yaxşılıq etmək lazımdır. Allah hər birinizin günahlarını bağışlasın. Mən Canana heç kimə pislik arzulamıram. Allah sağ-salamat öz elinə dönməsini nəsib etsin". (big.az)

