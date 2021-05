ŞOK: Ərdoğan Osmanlını "qurmağ"a bu bölgədən başlayıb - Türkiyə 100 illik hökmranlığa son qoydu

“Osmanlılar Aralıq dənizindəki ərəb limanlarından Sahelə və Afrika buynuzundan Ümid burnuna qədər inşa etdikləri qitəyə Ərdoğanın rəhbərliyindəki Türkiyə ilə yenidən daxil oldular”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirlər İtaliyanın “İnside Over” xəbər portalının Türkiyənin Afrika qitəsindəki fəaliyyətinə dair yazısında qeyd edilib. “Türkiyə Afrika Boynuzunu İtaliyanın əlindən necə aldı?” başlıqlı məqalədə Ərdoğanın Afrika qitəsi ilə bağlı siyasətinə geniş yer verilib. Müəllif bildirib ki, Türkiyə 2011-ci ildən bəri qıtlığın yaşandığı regiona ciddi sərmayələr yatırır. Məqalədə qeyd olunur ki, Türkiyə son 10 ildə İtaliyanın Afrikadakı 100 illik hökmranlığına son qoyub. Müəllifin sözlərinə görə, Türkiyə Osmanlının tarixi torpaqlarında söz sahibi olmağa başlayıb.

Qeyd edək ki, Afrika Boynuzu adlandırılan bölgədə Somali, Cibuti, Efiopiya və Eritreya dövlətləri yerləşir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

