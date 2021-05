Yaponiyada 2011-ci ildə baş verən zəlzələ nəticəsində ciddi zərər görən Fukuşima nüvə stansiyası sökülür.

Metbuat.az xəbər verir ki, hakim dairələr söküntü planını təsdiq edib. Məlumata görə, stansiyadakı nüvə reaktorlarının sıradan çıxarılması üçün 44 il, istifadə edilmiş 10 min nüvə yanacaq çubuqlarının zərərsizləşdirilməsi üçün isə 22 il vaxt lazım olacaq. Bu işlər üçün 2,5 milyard dollar vəsait xərclənəcək. Bu məbləğə 50 min ton radioaktiv tullantının daşınma xərcləri daxil deyil.

Anar Türkeş / Metbuat.az

