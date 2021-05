Banqladeşin Padma çayında sərnişilərin olduğu kiçik gəmi ilə qum daşıyan yük gəmisinin toqquşması nəticəsində azı 26 nəfər həyatını itirib.İtkin düşənlər var. 5 sərnişin isə xilas edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı gəmidə neçə sərnişinin olduğu barədə məlumat yoxdur. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

