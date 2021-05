Çin dünyanın quruluşunu pozacaq gücə sahib tək ölkədir - Blinken

“Çin dünyanın sabitliyinə təhlükə törədir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinken belə açıqlama verib. O bildirib ki, Çin son illər digər dövlətlərə qarşı güc tətbiq edir. “ABŞ Çini təzyiq altında saxlamaq istəmir” deyən Blinkenin sözlərinə görə, bununla belə “Ağ ev” Pekinin əməllərinə səssiz qalmayacaq:

“Çin dünyada çox önəm verdiyimiz müdafiə xarakterli quruluşa ziyan verəcək və buna meydan oxuyacaq hərbi, iqtisadi, diplomatik gücə sahib olan tək ölkədir”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

