“Qırğızıstan və Tacikistan sərhədindəki əlavə hərbçilərin geri çəkilməsi prosesi başa çatıb. Ötən gecə sərhəddə heç bir gərginlik qeydə alınmayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan Dövlət Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin açıqlamasında qeyd olunub. Açıqlamaya görə, sərhəddə sabitlik tam bərpa olunub.

Xatırladaq ki, ötəm həftə “Qırğızıstan və Tacikistan sərhədində baş verən toqquşma nəticəsində 15-dən çox insan həlak olub.100-dən çox yaralı var.

Anar Türkeş / Metbuat.az

